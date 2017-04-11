Восемь школ Псковской области участвуют в национальном исследовании качества образования

19:45, 11 апреля 2017, ПАИ

Восемь школ Псковской области участвуют в национальном исследовании качества образования (НИКО) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Речь идёт о школах Псковского, Печорского, Гдовского районов, Пскова и Великих Лук. Всего в России работы по ОБЖ напишут более 60 тысяч учеников из 1500 школ в 75 регионах

«Этот предмет чрезвычайно важен для безопасной жизни. Основная цель исследования, проводимого Рособрнадзором – выявить уровень подготовки школьников по ОБЖ, в том числе, уровень культуры безопасного поведения в быту и в различных жизненных ситуациях. Столь масштабные исследования по курсу нами проводятся впервые», – отметил начальник Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгений Семченко.

НИКО проходит в течение двух дней: 11 апреля – для 6-х классов и 13 апреля – для 8-х общеобразовательных классов и 9-х классов, обучающихся по программам военно-патриотической направленности (кадетские).

«Среди 9-х классов НИКО пишут учащиеся кадетских школ – ОБЖ там уделяется особое внимание. Поэтому, будет интересно проанализировать их результаты в сравнении с итогами учеников 8-х классов общеобразовательных школ. Выбрав 6-е классы для проведения исследования, мы ставили перед собой дополнительную задачу – привлечь внимание детей и их родителей к теме безопасности. К сожалению, ребята этого возраста часто попадают в различные ЧП», – прокомментировал руководитель Центра национальных и международных исследований качества образования, руководитель проектов НИКО и ВПР Сергей Станченко.

Учащимся 6 классов в рамках НИКО предстояло заполнить расширенную анкету, в которую были включены, в том числе, вопросы с выбором вариантов поведения в тех или иных жизненных ситуациях.

Восьмиклассники общеобразовательных школ и девятиклассники кадетских школ напишут диагностические работы и пройдут анкетирование. Задания составлены с учетом федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по предмету ОБЖ, рекомендаций Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национального антитеррористического комитета.

Результаты исследования станут известны через полтора месяца.

Отметим, национальные исследования качества образования - общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора.

Исследования проводятся на выборке школ из различных субъектов РФ по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях общего образования и включают в себя проведение диагностической работы и анкетирование. Целью исследований является развитие единого образовательного пространства в России и совершенствование единой системы оценки качества образования.

Результаты ранее проведенных исследований доступны на портале.