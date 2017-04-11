Ликбез для председателей ТСЖ проведут в Пскове 13 апреля

19:50, 11 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области в рамках проекта «Новое ТСЖ» проходят дискуссионно-образовательные площадки для председателей товариществ собственников жилья (ТСЖ) и тех, кто планирует ими стать.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, ближайшая встреча состоится 13 апреля в 18:00 в актовом зале бизнес центра «Новая слобода» на улице Максима Горького, 6а. Приглашаются все желающие.

Тема встречи - реализация национального проекта «ЖКХ и городская среда» на территории Псковской области.

Дополнительную информацию можно получить у председателя Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексея Кириллова по телефону 8 911 372 22 21.