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Общество

Библиотеатр организует в Пскове литературную программу о войне

12 апреля в 15:00 Библиотеатр «Прямая речь» организует в областной библиотеке литературно-художественную программу «Есть в памяти мгновения войны», посвященную очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Таким образом, в библиотеке продолжают просветительский цикл «Война, которая была».

В авторской программе руководителя Регионального центра чтения Нины Яковлевой прозвучат отрывки из «Блокадного дневника» Ольги Берггольц, поэзия Константина Симонова, Алексея Суркова, песни военных лет. В программе примет участие заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Вход свободный. ПОУНБ, улица Профсоюзная, 2, актовый зал, 1 этаж.

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