Псковских пенсионеров проконсультировали по вопросу капремонта в многоквартирных домах

20:16, 11 апреля 2017, ПАИ

В гостиной псковского Красного Креста для пенсионеров города прошла тематическая встреча, посвящённая контролю за соблюдением сроков проведения капитального ремонта жилых домов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Перед пожилыми людьми-активистами Красного Креста, выступила заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Наталья Филягина и начальник отдела капитального ремонта регионального оператора Андрей Анисимов.

Специалисты напомнили, что Фонд капитального ремонта Псковской области начал свою деятельность в 2014 году. Всего в программе Фонда капитального ремонта значится 4 тысячи 562 дома. Программа рассчитана на 30 лет. Первые конкурсы по отбору подрядчиков прошли в мае 2016 года. Всего заключено 84 договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества. Все подрядчики из Псковской области - ООО «Строй ИК» г. Псков, МП г. Пскова «Комбинат благоустройства», ООО «Созидатель» г. Великие Луки.

Сотрудники Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства заверили присутствующих, что они контролируют работу подрядчиков. К тому же любой житель дома в ходе капитального ремонта имеет право обратиться в комитет за разъяснением по поводу сроков и проведения ремонта.

«Было задано много вопросов, касающихся проведения капитального ремонта конкретных жилых домов, - уточнили в пресс-службе. - На все вопросы специалисты дали ответы в рамках существующего законодательства. Все пожилые люди получили визитки сотрудников госкомитета».

Напомним, что тематическая встреча проводилась в рамках проекта «Служба ухода на дому, консультационный пункт и клуб пожилых людей», финансируемом немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением немецкого Красного Креста в городе Гере.