0
21:07
Строительство детсада и поликлиники планируется на дальнем Завеличье
19:45
Восемь школ Псковской области участвуют в национальном исследовании качества образования
17:39
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
17:34
Валентин Орлов: «Нужно, чтобы было просто, но при этом гениально!»
17:25
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:41
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости
14:30
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон
Еще новости
Общество

Псковских пенсионеров проконсультировали по вопросу капремонта в многоквартирных домах

В гостиной псковского Красного Креста для пенсионеров города прошла тематическая встреча, посвящённая контролю за соблюдением сроков проведения капитального ремонта жилых домов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Перед пожилыми людьми-активистами Красного Креста, выступила заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Наталья Филягина и начальник отдела капитального ремонта регионального оператора Андрей Анисимов.

Специалисты напомнили, что Фонд капитального ремонта Псковской области начал свою деятельность в 2014 году. Всего в программе Фонда капитального ремонта значится 4 тысячи 562 дома. Программа рассчитана на 30 лет. Первые конкурсы по отбору подрядчиков прошли в мае 2016 года. Всего заключено 84 договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества. Все подрядчики из Псковской области - ООО «Строй ИК» г. Псков, МП г. Пскова «Комбинат благоустройства», ООО «Созидатель» г. Великие Луки. 

Сотрудники Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства заверили присутствующих, что они контролируют работу подрядчиков. К тому же любой житель дома в ходе капитального ремонта имеет право обратиться в комитет за разъяснением по поводу сроков и проведения ремонта.

«Было задано много вопросов, касающихся проведения капитального ремонта конкретных жилых домов, - уточнили в пресс-службе. - На все вопросы специалисты дали ответы в рамках существующего законодательства. Все пожилые люди получили визитки сотрудников госкомитета».

Напомним, что тематическая встреча проводилась в рамках проекта «Служба ухода на дому, консультационный пункт и клуб пожилых людей», финансируемом немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением немецкого Красного Креста в городе Гере.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Строительство детсада и поликлиники планируется на дальнем Завеличье
11 апреля 2017
Строительство детсада и поликлиники планируется на дальнем Завеличье 2
Восемь школ Псковской области участвуют в национальном исследовании качества образования
11 апреля 2017
Восемь школ Псковской области участвуют в национальном исследовании качества образования
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
11 апреля 2017
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков» 1
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 апреля 2017
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости
11 апреля 2017
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости 4
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон
11 апреля 2017
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон 2
Визуальная наркомания
11 апреля 2017
Визуальная наркомания 2
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
11 апреля 2017
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)

Идет загрузка...