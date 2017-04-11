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Политика

Андрей Турчак поручил руководству Пскова юридически закрепить территориальный подход к распределению мест в новой школе

Губернатор Псковской области Андрей Турчак провёл рабочую встречу с главой Пскова Иваном Цецерским и депутатами фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Встреча прошла в администрации города. В ней также приняли участие заместитель губернатора Александр Кузнецов и глава администрации Пскова Игорь Калашников.

В начале встречи Андрей Турчак обозначил позицию относительно формирования ученического состава новой школы, которая строится на дальнем Завеличье: «Подход должен быть исключительно территориальный. Костяк перейдет из существующей лингвистической гимназии, плюс должна быть предусмотрена квота для детей микрорайона независимо от принадлежности к району или городу». Глава Пскова и депутаты поддержали губернатора. Перед муниципалитетом поставлена задача привести в соответствие со сложившейся ситуацией и необходимостью юридическую сторону вопроса.

Обсуждению подлежала и федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». Александр Кузнецов пояснил, что это «долгосрочный серьезный проект, финансирование по которому будет определятся ежегодно». На следующей неделе будет определён объем средств, выделенных в рамках программы на региональную столицу в этом году. Эти средства будут направлены на благоустройство дворовых территорий дополнительно к утвержденному плану ремонта дворов муниципалитета на 2017 год, в который уже вошли 68 адресов на общую сумму 84 млн рублей. Акцент в работе муниципалитета по реализации комфортной городской среды будет сделан на мнение граждан.

Относительно ремонта дорог в этом году на Псков регион предусмотрел финансирование в размере 96 млн рублей, объём планируемых работ - около 150 млн рублей. Глава области подчеркнул, что в первую очередь необходимо привести в нормативное состояние существующие магистрали и уже на перспективу предлагать реконструкцию или строительство новых улиц. «Бум дорожных работ был в 2009-2010 годах, было много сделано. Работы этого года должны также быть выполнены качественно, чтобы простоять не меньше пяти-шести лет». - отметил губернатор.

В формате вопрос-ответ депутаты выступили от лица своих избирателей, озвучив наиболее частые вопросы, волнующие горожан: начисление платы за содержание общедомового имущества, открытие нового полигона твердых бытовых отходов, строительство новых школ, детских садов и поликлиник, завершение строительства подземного водозабора, судьба военно-исторического музея под открытым небом в Крестах, государственно-частное партнерство по благоустройству пришкольных территорий и стадионов, объединение Пскова и Псковского района.

В завершение традиционной встречи Иван Цецерский поблагодарил Андрея Турчака за искреннюю заинтересованность и желание прилагать совместные усилия для решения важных для муниципалитета задач: «Мы всегда чувствуем вашу поддержку, и это то, на что мы опираемся в своей работе».

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