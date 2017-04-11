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Общество

Волонтёры псковского Красного Креста помогли пожилым людям с уборкой квартир

В рамках мероприятий, посвящённых 150-летию российского Красного Креста, псковское отделение организации проводит благотворительную акцию «Неделя милосердия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского Красного Креста.

Чтобы создать атмосферу уюта в домах пожилых людей Псковский Красный Крест совместно с активистами «Молодой Гвардии» помогли одиноким пожилым людям с уборкой квартир. 

Добровольцы Алина Гороздова и Иван Сильченко вымыли окна и навели порядок в квартире у 93-летней псковички. Волонтёры Василий Григорьев, Вика Ушакова и Лиза Никанорова помогла справиться с тяжелой домашней работой 81-летней жительнице Пскова

Благотворительная акция «Неделя милосердия» продолжается и псковский Красный Крест приглашает принять в ней участие всех неравнодушных псковичей. Свою помощь уже предложили юные добровольцы Псковского политехнического колледжа.

Кроме того, в рамках благотворительной акции «Неделя милосердия» клуб «Хозяюшка», членами которого являются пожилые люди проекта «Помощь ради жизни», изготовили 25 пасхальных открыток для одиноких подопечных псковского Красного Креста, находящихся на надомном обслуживании.

Стараниями добровольцев «Бюро добрых услуг» удалось собрать одежду и обувь для семьи одинокой, безработной мамы, воспитывающей двоих детей.

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