Результаты исследования: Способ летнего отдыха российских детей зависит от места проживания

20:30, 11 апреля 2017, ПАИ

47% российских детей проводят летние каникулы дома. Об этом сообщается в результатах исследования института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», поступивших Псковскому агентству информации.

Наименее мобильными оказались дети, проживающие в селах и поселениях городского типа, 61% детей поводили каникулы дома. Среди детей, проживающих в городах до 100 тысяч человек, эта доля составляет 45%. В Москве дома отдыхали всего 22% детей, а в городах с населением более 1 млн человек – 35%.

Помимо «отдыха дома» в целом по выборке чаще всего дети проводят каникулы у родственников в других населенных пунктах (36%), путешествуют с родителями на территории РФ (26%), проводят время на даче (24%).

В зависимости от типа населенного пункта меняется приоритет летнего отдыха детей, для москвичей и жителей гродов-миллионников на первом месте «дача», для жителей малых городов и сельской местности это «отдых дома».

То есть, в Москве на первом месте - «дача», далее следуют «путешествие или отдых в санатории в России», потом «за рубежом» и «у родственников и бабушек». В крупных и средних городах – «отдых дома», затем «у родственников», затем «дача». В малых городах и селе – «дом», «родственники», «путешествия и санаторий в России».

В загородных лагерях на территории РФ отдохнули в 2016 году немногим более 11% детей. Дети, проживающие в сельской местности в наименьшей степени оказываются в наименьшей степени охвачены этой формой. Напротив, они больше других проводят лето в лагерях дневного пребывания при школе или организациях дополнительного образования (20%). В крупных городов с населением более 1 млн человек эта доля меньше 10%.

Дети из крупных населенных пунктов чаще выезжали летом с родителями за рубеж. Так ответили 25% опрошенных из Москвы и 12% из городов-миллионников; из сел и ПГТ - 4% семей и 6% - из городов с населением до 100 тысяч человек. Также дети из крупных городов чаще отдыхали в детском центре или языковом/спортивном/образовательном лагере за рубежом: 4% для Москвы и 3% городов-миллионников против 0,4% для сел/ПГТ и 1,3% для городов до 100 тысяч.