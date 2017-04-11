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Общество

До 16 апреля псковичи могут побывать на мини-экспозиции в память об узниках концлагерей

В экспозиции «Псков в годы Великой Отечественной войны» размещен небольшой экспозиционный комплекс, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Напомним, эта дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

В экспозиционном комплексе представлены: нагрудный знак OST псковича Варфоломеева, вывезенного на работы в Германию во время Великой Отечественной войны, предметы из захоронения советских военнопленных в Пскове – пуговицы, самодёльный кошелёк, фрагмент колючей проволоки, книга «След войны», созданная малолетними узниками фашистских концлагерей, фотографии памятников на местах бывших концлагерей Пскова.

Комплекс будет размещен в экспозиции «Псков в годы Великой Отечественной войны» на улице Некрасова,7 до 16 апреля.

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