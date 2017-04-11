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Общество

24 псковича написали «Тотальный диктант» на площадке Псковского музея

24 псковича написали «Тотальный диктант» на площадке Псковского музея в зале Петра Оссовского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Перед началом диктанта участники могли познакомиться с выставкой, посвященной филологу Леониду Творогову. На выставке представлены фотопортрет Творогова, чернильница (начала XX века) и ручка (50-х годов XX века), принадлежавшие учёному.

Текст диктанта для участников акции прочитал доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой Культурологии и музеологии, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев.

Напомним, что тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

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