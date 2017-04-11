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Общество

Строительство детсада и поликлиники планируется на дальнем Завеличье

В Пскове планируется строительство детского сада и поликлиники на дальнем Завеличье. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом губернатор Псковской области сообщил в рамках рабочей встречи с депутатам фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы.

Кроме того, по словам главы региона, в министерские программы подана заявка на строительство еще одной школы на Запсковье.

Однако, как подчеркнул Андрей Турчак, к новым проектам город и область смогут приступить только по завершении строительства текущих крупных объектов: перинатальный центр, спортдиспансер, стадион «Машиностроитель» и другие, вошедшие в программу подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года.

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