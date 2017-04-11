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Экономика

Регионам выделят дополнительные средства на создание новых школьных мест

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев сообщил о планах рассмотреть вопрос о выделении регионам дополнительных средств на программу создания новых мест в школах, пишет «Интерфакс».

По его словам, даже в условиях нелегкого бюджета удалось отыскать 25 млрд рублей в прошлом и 25 млрд рублей в этом году и направить их регионам. "Планируется создать 54 тысячи новых мест в школах, из них почти 13 тысяч в сельской местности. Но это все равно лишь, что называется, самое начало работы. По мере укрепления возможностей федерального бюджета будем стараться изыскивать дополнительные средства», — сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр добавил, что заявка на дополнительное финансирование уже поступала «от коллег из социального блока».

Дмитрий Медведев напомнил, что школьное образование находится в ведении региональных властей, однако федеральный бюджет софинансирует это направление. При этом одной из проблем по-прежнему остаются вторые и третьи смены в школах, также имеется необходимость по улучшению школьной инфраструктуры для занятий спортом и творчеством.

«Очень многое еще нужно сделать, общий уровень очень разный, поэтому, принято решение помочь с финансированием регионам в строительстве школ, хотя это компетенция регионов, субъектов Федерации», — отметил Дмитрий Медведев.

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