Для предотвращения теракта полиции могут разрешить стрелять в толпе

21:35, 11 апреля 2017, ПАИ

Для предотвращения теракта полиции могут разрешить стрелять в толпе. Как сообщает РИА Новости, в Госдуму внесён соответствующий законопроект.

Документ уточняет полномочия полицейских по применению огнестрельного оружия. Поправки разрешат сотрудникам правоохранительных органов применять оружие для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового нападения на критически важные и опасные объекты, а также на административные здания органов государственной власти.

Стрелять полицейский сможет, в том числе, при скоплении людей с соблюдением мер безопасности, чтобы не причинить вред жизни и здоровью непричастным к преступлению.

Отмечается, что сейчас право применять оружие в толпе имеют лишь военнослужащие федеральной службы безопасности. Также предлагается в законе о полиции установить презумпцию доверия к действиям сотрудников полиции при выполнении ими служебных обязанностей.