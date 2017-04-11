Для предотвращения теракта полиции могут разрешить стрелять в толпе
Для предотвращения теракта полиции могут разрешить стрелять в толпе. Как сообщает РИА Новости, в Госдуму внесён соответствующий законопроект.
Документ уточняет полномочия полицейских по применению огнестрельного оружия. Поправки разрешат сотрудникам правоохранительных органов применять оружие для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового нападения на критически важные и опасные объекты, а также на административные здания органов государственной власти.
Стрелять полицейский сможет, в том числе, при скоплении людей с соблюдением мер безопасности, чтобы не причинить вред жизни и здоровью непричастным к преступлению.
Отмечается, что сейчас право применять оружие в толпе имеют лишь военнослужащие федеральной службы безопасности. Также предлагается в законе о полиции установить презумпцию доверия к действиям сотрудников полиции при выполнении ими служебных обязанностей.