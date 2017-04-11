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Общество

Противопожарный рейд ГУ МЧС прошёл в новосокольнической деревне Брагино

11 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели профилактический рейд в деревне Брагино Новосокольнического района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Во время рейда специалисты обследовали пять домовладений, распространили 14 агитационных материалов на темы: «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «О запрещении палов травы». Восемь человек прошли противопожарный инструктаж под роспись.

До граждан также довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, рассказали об обстановке с пожарами на территории Новосокольнического района, об основных причинах пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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