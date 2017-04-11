Противопожарный рейд ГУ МЧС прошёл в новосокольнической деревне Брагино

21:44, 11 апреля 2017, ПАИ

11 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели профилактический рейд в деревне Брагино Новосокольнического района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Во время рейда специалисты обследовали пять домовладений, распространили 14 агитационных материалов на темы: «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «О запрещении палов травы». Восемь человек прошли противопожарный инструктаж под роспись.

До граждан также довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, рассказали об обстановке с пожарами на территории Новосокольнического района, об основных причинах пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.