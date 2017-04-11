1
21:59
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
09:48
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
17:35
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО)
11:08
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
09:17
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО)
09:17
Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи
19:31
Вандалы похитили 13 туй с набережной Псковы
Еще новости
Происшествия

Крымское вино арестовано на выставке в Италии

Продукция из Крыма арестована на международной выставке вина в итальянской Вероне, сообщает «Крыминформ».

По информации РИА Новости, крымские вина забрали с российского стенда из-за обращения украинской стороны в правоохранительные органы Италии.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал произошедшее глупым политическим шагом и хамством. Он подчеркнул, что всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации.

Гендиректор винзавода  «Массандра» Янина Павленко заявила, что снятие с участия в выставке партии крымских вин стало хорошей рекламой предприятия.

«Сняли с выставки минимальное количество бутылок вина, поскольку к стенду, где была выставлена наша продукция, выстраивались очереди, она быстро расходилась. По сути этот инцидент стал для нашего предприятия хорошей рекламой. Санкции когда-нибудь снимут, а известность останется. Главной цели мы достигли - мы познакомили гостей выставки с нашей продукцией. Так что этот пиар стал дополнительным бонусом», - сказала Янина Павленко ТАСС.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Крымское вино арестовано на выставке в Италии
11 апреля 2017
Крымское вино арестовано на выставке в Италии 1
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
11 апреля 2017
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО)
10 апреля 2017
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО)
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
10 апреля 2017
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО)
10 апреля 2017
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО) 1
Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи
10 апреля 2017
Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи 5
Вандалы похитили 13 туй с набережной Псковы
07 апреля 2017
Вандалы похитили 13 туй с набережной Псковы 10
На Рижском проспекте в Пскове «Газель» врезалась в мачту освещения (ФОТО)
07 апреля 2017
На Рижском проспекте в Пскове «Газель» врезалась в мачту освещения (ФОТО) 1

Идет загрузка...