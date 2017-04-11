Крымское вино арестовано на выставке в Италии

21:59, 11 апреля 2017, ПАИ

Продукция из Крыма арестована на международной выставке вина в итальянской Вероне, сообщает «Крыминформ».

По информации РИА Новости, крымские вина забрали с российского стенда из-за обращения украинской стороны в правоохранительные органы Италии.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал произошедшее глупым политическим шагом и хамством. Он подчеркнул, что всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации.

Гендиректор винзавода «Массандра» Янина Павленко заявила, что снятие с участия в выставке партии крымских вин стало хорошей рекламой предприятия.

«Сняли с выставки минимальное количество бутылок вина, поскольку к стенду, где была выставлена наша продукция, выстраивались очереди, она быстро расходилась. По сути этот инцидент стал для нашего предприятия хорошей рекламой. Санкции когда-нибудь снимут, а известность останется. Главной цели мы достигли - мы познакомили гостей выставки с нашей продукцией. Так что этот пиар стал дополнительным бонусом», - сказала Янина Павленко ТАСС.