Сократить количество аспирантов в вузах предложила министр образования

22:04, 11 апреля 2017, ПАИ

Министр образования и науки Ольга Васильева предложила сократить число аспирантов в вузах. Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала на встрече с профессорско-преподавательским составом МГТУ им. Баумана.

По её словам, аспирантура должна воспитывать исследователей. «Это должен быть не поток 25 человек, а 2-3 аспиранта на кафедре», — сказала министр.

Ольга Васильева также подчеркнула, что аспирант обязательно должен защитить диссертацию, «а не получить справку и пойти неизвестно куда».

Министр также пообещала проработать вопрос возвращения вузам права самостоятельно распределять бюджетные места для аспирантуры между специальностями. «Конечно, у ректора должно быть право, у заведующего кафедрой должно быть право, как это было всегда, какое количество аспирантов куда и на какую специальность брать», — подытожила Ольга Васильева.