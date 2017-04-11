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Общество

Сократить количество аспирантов в вузах предложила министр образования

Министр образования и науки Ольга Васильева предложила сократить число аспирантов в вузах. Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала на встрече с профессорско-преподавательским составом МГТУ им. Баумана.

По её словам, аспирантура должна воспитывать исследователей. «Это должен быть не поток 25 человек, а 2-3 аспиранта на кафедре», — сказала министр.

Ольга Васильева также подчеркнула, что аспирант обязательно должен защитить диссертацию, «а не получить справку и пойти неизвестно куда».

Министр также пообещала проработать вопрос возвращения вузам права самостоятельно распределять бюджетные места для аспирантуры между специальностями. «Конечно, у ректора должно быть право, у заведующего кафедрой должно быть право, как это было всегда, какое количество аспирантов куда и на какую специальность брать», — подытожила Ольга Васильева.

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