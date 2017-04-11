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Взрыв произошёл перед автобусом с футболистами немецкого клуба «Боруссия»

Перед автобусом с футболистами «Боруссии» в немецком Дортмунде произошёл взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Взрыв произошёл перед отъездом игроков из отеля к стадиону «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, где в 21:45 по-московскому времени должен был начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако». В результате детонации вылетели передние стекла автобуса.

Полиция подтвердила факт взрыва. «Что конкретно взорвалось, пока нельзя сказать», - заявил представитель правоохранительных органов Дортмунда.

В результате взрыва пострадал 26-летний испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра, он с ранением руки доставлен в больницу. Польский футболист немецкой команды Лукаш Пищек сообщил, что взрыв произошел, когда футболисты подходили к автобусу.

Из-за происшествия встреча клубов перенесена на 12 апреля.

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