На Украине принят закон, позволяющий заочно осудить экс-президента Януковича

22:36, 11 апреля 2017, ПАИ

На Украине принят закон, позволяющий заочно осудить экс-президента Виктора Януковича и его соратников, сообщает газета «Известия».

Украинский парламент дважды отправлял закон о заочном осуждении на доработку. В первом чтении инициатива была принята 23 февраля, а во втором — 16 марта. Законопроект вернулся с подписью президента Петра Порошенко.

Адвокаты экс-президента Украины считают, что пдписанный Порошенко документ свидетельствует об избирательности правосудия на Украине и нарушении статей 6 (защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.