Россиянам, не накопившим баллы на пенсию, рекомендовали продолжать работать

22:53, 11 апреля 2017, ПАИ

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рекомендовал россиянам, у которых после введения новой балльной системы назначения пенсий, возникли проблемы с получением выплат из-за недостатка баллов, продолжать работать или дождаться назначения социальной пенсии.

Он подчеркнул, что пенсионная система является страховой, а не благотворительной, отмечает РИА Новости.

После 2015 года некоторые россияне, достигшие пенсионного возраста, не смогли оформить пенсию, так как не имеют необходимого для этого стажа и количества пенсионных баллов. С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости формируется в России в пенсионных коэффициентах или баллах.

Для получения права на страховую пенсию лицам, достигающим пенсионного возраста в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет страхового стажа и 11,4 пенсионных баллов.

«Продолжать работать. Если через пять лет они не заработают достаточное количество баллов, то они смогут обратиться за назначением социальной пенсии», — заявил Антон Дроздов. отвечая на вопрос, что делать людям, не заработавшим баллов на пенсию.

Дроздов обратил внимание, что таких граждан не очень много. «Для регионов, я думаю, это единичные случаи», — уточнил он.