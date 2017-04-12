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Водонапорную башню починили в стругокрасненской деревне Ждани

11 апреля завершили аварийно-восстановительные работы на водонапорной башне в деревне Ждани Стругокрасненского района.

Как стало известно Псковскому агентству информации, информация о выходе из строя водяного насоса башни поступила 8 апреля в 18:00. В результате аварии без холодного водоснабжения оставались дома по улице Первомайской и Молодежной, в которых проживают 234 человека. Также в зону отключения попала Жданская основная общеобразовательная школа.

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