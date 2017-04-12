За поджог дома и автомобиля жителю Дедовичского района грозит тюрьма

09:54, 12 апреля 2017, ПАИ

57-летний житель Дедовичского района предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем поджога). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 12 октября 2016 года в период с 0:00 до 1:20 обвиняемый из личных неприязненных отношений, возникших из-за ранее не разрешенных конфликтов, используя бутылку с горючей смесью, поджёг принадлежащий потерпевшему автомобиль, припаркованный возле жилого дома. В результате пожара сгорели автомобиль и жилой дом,. Материальный ущерб превысил 3 млн рублей.

Учитывая, что пожар своевременно был обнаружен и локализован, наступление более тяжких последствий, в том числе и человеческих жертв, удалось избежать, отметили в прокуратуре.

Санкция части 2 статьи 167 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.