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50 тысяч штрафа заплатит гендиректор опочецкой компании за невыплату зарплат работникам

В Опочецком районе генеральный директор ООО «Управляющая компания «Технопром» заплатит штраф за невыплату заработной платы сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что гендиректор компании, являясь работодателем 4 работников, нарушил их конституционное право на вознаграждение за труд и при наличии на предприятии достаточных денежных средств не обеспечил выплату заработной платы за период с 1 апреля по 30 ноября 2016 года. Кроме того, при увольнении работники не получили компенсацию за неиспользованные отпуска. В результате преступных действий руководителя за указанный период у общества сложилась задолженность перед работниками на общую сумму более 374 тыс. рублей.

На основании ходатайства обвиняемого, с учетом полного возмещения причиненного ущерба генерального директора ООО «Управляющая компания «Технопром» освободили от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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