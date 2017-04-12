Воспоминаниями о годах войны поделились бывшие узники концлагерей учащимся колледжа ПсковГУ

09:32, 12 апреля 2017, ПАИ

В Колледже Псковского государственного университета состоялась встреча бывших малолетних узников фашистских концлагерей со студентами учебного заведения. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста, на встречу со студентами пришли бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей Вячеслав Григорьев, Евгения Березина и Анатолий Васильев. В начале мероприятия для гостей силами студентов была организована небольшая концертная программа, после которой пожилые люди поделились своими воспоминаниями об испытаниях, выпавших на их долю во время Великой Отечественной войны.

Евгения Березина четырнадцатилетней девочкой попала она в концлагерь в Германии. Вместе с другими подростками работала на заводе по выплавке чугунных печных дверок. Тяжелая и опасная работа стоила многим истощенным от голода детям жизни. «Делясь своими воспоминаниями, пожилая женщина заметно волновалась, было очевидно, что даже через столько лет боль от перенесенного ужаса не ушла, - рассказали в Красном Кресте. - Не мог скрыть волнения и Вячеслав Иванович Григорьев. В концлагере крепкий четырехлетний мальчик стал донором крови для немецких солдат. Ребятам послабее «повезло» меньше: на них испытывали медицинские препараты. В памяти маленького Славы навсегда остались изможденные лица детей, ставших для нацистов материалом для проведения опытов».

Анатолий Васильев, которому на начало войны было 11 лет, рассказал о жизни в оккупированном Пскове, о парализующем страхе за себя и своих родных во время облав, о чувстве беспомощности, когда видел искалеченные труппы советских военнопленных, которые немцы вывозили из близлежащего концлагеря - лазарета, о жутком отчаянии, когда его с мамой и сестрой угоняли в Германию.

«Живой рассказ свидетелей фашистского произвола не оставил равнодушными никого из зрителей. Тишина, стоявшая в большом актовом зале Колледжа, была подтверждением неподдельного интереса к выступлениям гостей старшего поколения», - отметили в Красном Кресте. Минутой молчания почтили участники мероприятия память о всех погибших в лагерях фашистской Германии. В конце встречи гости пожелали студентам хорошей учебы и, самое главное, мирного неба над головой.

Встреча в Колледже была организована в рамках проекта Псковского Красного Креста «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове».