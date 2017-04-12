Пасхальный стол жителям Псковской области обойдётся в 659 рублей

10:08, 12 апреля 2017, ПАИ

Эксперты портала Agro2b подсчитали, во сколько обойдутся традиционные пасхальные блюда жителям Псковской области.

Так, для приготовления творожной пасхи предлагается такой набор продуктов: 200 граммов сливочного масла (108 рублей 37 копеек), 150 граммов сметаны (27 рублей 44 копейки), 1 килограмм творога (317 рублей 22 копейки), 3 яйца (17 рублей 80 копеек), 150 граммов сахара-песка (6 рублей 30 копеек). В общей сложности приготовление пасхи обойдётся в 477 рублей 13 копеек.

Для того чтобы испечь кулич понадобятся: 150 граммов сливочного масла (81 рубль 28 копеек), 250 мл молока (14 рублей 3 копейки), 5 яиц (29 рублей 67 копеек), 200 граммов сахара-песка (8 рублей 40 копеек), 500 граммов пшеничной муки (19 рублей 32 копейки). Кулич будет стоить 152 рубля 69 копеек.

За пять яиц придётся заплатить 29 рублей 67 копеек. Итого за все блюда псковичам необходимо отдать 659 рублей 48 копеек, что на 11% меньше, чем в 2016 году.

Отметим, что самый дешёвый пасхальный стол в Северо-Западном федеральном округе - в Республике Коми (599 рублей 44 копейки), а самый дорогой - в Ненецком автономном округе (813 рублей 45 копеек). Среди 10 субъектов СЗФО (данных по Санкт-Петербургу нет) Псковская область занимает 5-е место.

В целом по стране дороже всего приготовление блюд для праздничного стола обойдется жителям Чукотки. Им придётся заплатить 1 тысячу 71 рубль 11 копеек за необходимые ингредиенты. Это, несмотря на то, что за год суммарная стоимость продуктов, закладываемых порталом Agro2b для расчета рейтинга, в регионе снизилась сразу на 173 рубля 95 копеек.

Лидером рейтинга по стоимости пасхального стола, как и в прошлом году, стала Республика Мордовия. Суммарная стоимость праздничных угощений там составит 508 рублей 45 копеек, из которых на творожную пасху придется потратить 354 рубля 22 копейки, кулич обойдется в 128 рублей 39 копеек, а за 5 яиц хозяйки заплатят 25 рублей 85 копеек.

Первое место Мордовии обеспечили самые дешевые в России творог и сахар. Однако год праздничный стол в Мордовии все-таки подорожал на 6 рублей 41 копейку.