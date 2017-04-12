Повторно севшего за руль пьяным водителя «Фольксвагена» поймали в Себежском районе

12:06, 12 апреля 2017, ПАИ

Ночью 11 апреля на дороге Себеж – Сосновый Бор дорожная полиция установила 45-летнего нетрезвого водителя «Фольксвагена», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.