Программу празднования Дня Победы сформировали в Великих Луках

12:39, 12 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках подготовили программу празднования Дня Победы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

О ходе подготовки праздничных мероприятий, посвященных организации и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказала в ходе общегородского совещания заместитель главы администрации города Ирина Бушенкова.



«Для Великих Лук, как для Города воинской славы, День Победы является особенно важным праздником, – отметила она. – Задача администрации города и депутатского корпуса - провести его на достойном уровне. Для этого создан организационный комитет, разработан проект постановления, сформирован план основных мероприятий по проведению празднования 72-й годовщины Победы, включающий в себя мероприятия различных направлений: по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов, информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные».



На сегодняшний день в Великих Луках проживают 1732 ветерана Великой Отечественной войны, из них 107 участников войны, 35 награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», 22 инвалида войны, 462 несовершеннолетних узников, 306 вдов инвалидов и участников войны, 800 тружеников тыла. В преддверии праздника ветераны по традиции получат единовременную выплату из средств областного и городского бюджета.



Ирина Бушенкова отметила, что большое внимание уделяется работе по сохранению исторической памяти. Так, с 2015 по 2016 год на воинском мемориальном захоронении установлены 106 новых обелисков над могилами павших воинов, произведена укладка плитки. Работа по благоустройству воинского захоронения продолжается. Кроме того, в городе установлены 22 мемориальные доски, связанные с событиями Великой Отечественной войны.



В рамках информационно-пропагандистской деятельности проведена большая работа по подготовке третьего муниципального тома историко-документальной книги «Солдаты Победы». «Великие Луки стали первым муниципалитетом, который подготовил к изданию все материалы, – подчеркнула Ирина Бушенкова. – В муниципальном томе представлены очерки о 1096 великолучанах–участниках Великой Отечественной войны. Такой успешный результат был достигнут благодаря слаженной совместной работе администрации города, депутатского корпуса, представителей общественности».



Великолукские учащиеся и педагоги примут активное участие во всех городских мероприятиях, посвящённых 9 мая. Во всех учреждениях дошкольного и дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального и высшего образования пройдут утренники, уроки мужества, классные часы, экскурсии в школьные музеи с приглашением ветеранов войны, труда, детей войны, малолетних узников концлагерей, офицеров запаса.



В образовательных учреждениях будут проведены гражданско-патриотические акции «Солдатский платок», «Моё поздравление ветерану», «Георгиевская ленточка», «Знамя Победы». Накануне Дня Победы группы обучающихся в рамках патриотической акции «Обелиск у дороги» примут участие в благоустройстве одиночных и братских воинских захоронений.



Также в преддверии 9 мая молодёжь примет участие в культурно-патриотическом проекте «Честь и достоинство» по передаче эстафеты вечных огней, который ежегодно реализуется в Северо-Западном Федеральном округе. Затем представители Великих Лук примут участие в заключительной церемонии в Санкт-Петербурге.



В предпраздничные дни в городе Великие Луки состоится торжественный приём 30 человек во Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Городской студенческий совет, отдел по молодёжной политике управления образования совместно с Московским Студенческим Центром Московского государственного строительного университета организуют участие молодёжи в автопробеге «Москва - Тверь - Ржев - Великие Луки». Команда «Молодая гвардия» Кадетской школы примет участие в Военно-патриотическом сборе «Союз. Наследники Победы» в Казани. В настоящее время готовится команда города для участия в 1-й ежегодной военно-патриотической игре старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша сила в единстве!», которая пройдёт в Грозном (Чечня). 6-7 мая делегация города Великие Луки примет участие во Всероссийском слёте-конкурсе патриотической песни Союза городов воинской славы «Я – патриот России» в Москве.



Для помощи в проведении городских мероприятий 8-9 мая планируется привлечь более 100 волонтёров из числа студенческой и работающей молодёжи. Совместно с великолукским местным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» отдел по молодёжной политике управления образования готовит акцию «Письмо Победы», квест по историческим местам города воинской славы Великие Луки «Дорогами Победы», акцию «Подвезу ветерана», акцию «Бессмертный полк».



С 3 по 12 мая в ДК ЛК будет работать выставка «Возрожденный из руин», которая в 2015-2016 году выставка была представлена в музее на Поклонной горе. За это время ее посетило более 70 тысяч человек. В течение апреля и мая городской краеведческий музей реализует экскурсионно-патриотический проект «Эстафета памяти».



8 мая состоится Всероссийская вахта памяти. В этот день в 11:00 на воинском мемориальном захоронении состоится торжественная церемония «Мы помним…», а в 17:00 в ДК ЛК пройдет праздничный вечер, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



9 мая празднование Дня Победы начнется на площади Ленина. Здесь в 10:00 начнется парад, в котором примут участие более трехсот военнослужащих, в том числе военный духовой оркестр. Кроме того, на площади будут представлены образцы военной техники. В 11:00 стартует праздничное шествие, в котором вместе с ветеранами, руководителями города и области, депутатами, представителями предприятий и учреждений пройдет «Бессмертный полк».

В 12:00 у Вечного огня состоится торжественный митинг «Подвигу жить в веках», затем на летней эстраде начнется праздничная концертная программа «Пусть всегда будет мир!», а все желающие смогут попробовать солдатской каши, которую приготовят полевые кухни.

В 17:00 на площади Ленина пройдет тематическая программа «Спасибо деду за Победу!», в 18:55 память всех, кто отдал жизнь за свободу страны, состоится всероссийская минута молчания.

В 19:00 начнется концертная программа «Лейся песня боевая, лейся песня фронтовая», а кульминацией праздничных торжеств станет салют.



«В завершение своего выступления отмечу, что работа, связанная с Великой Победой в Великой Отечественной войне, не ограничивается праздничными и культурно-¬массовыми мероприятиями, – подвела итог Ирина Бушенкова. – Это прежде всего постоянная и планомерная деятельность по улучшению условий жизни ветеранов, сохранению исторической памяти, развитию военно-патриотического воспитания. Мы проводим и будем проводить ее как в этом году, так и во все последующие годы для того, чтобы обеспечить достойную жизнь нашим ветеранам и сохранить лучшие воинские и трудовые традиции в Великих Луках - Городе воинской славы».