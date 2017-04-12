Почти на 150 миллионов пополнили налогоплательщики бюджет Великих Лук

10:30, 12 апреля 2017, ПАИ

За первый квартал в бюджет города Великие Луки поступили 146,7 млн рублей налогов. Об этом на общегородском совещании доложила начальник межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки Нелли Михайлова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В марте основные поступления в бюджет города обеспечили ЗАО «ЗЭТО», ОАО «Великолукский мясокомбинат», Великолукский завод «Транснефтемаш», ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С» и ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

Об исполнении бюджета за март участников совещания проинформировала и. о. начальника финансового управления Алена Поварещенкова. Основными источниками поступлений послужили налоговые доходы, их доля составила почти 80% от собственных доходов. Финансирование учреждений и подпрограммных мероприятий осуществлялось в рамках утвержденных лимитов и в соответствии с кассовым планом. По словам Алены Поварещенковой, наибольший объем бюджетных средств был направлен на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по оказанию услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в сфере образования, культуры и спорта. Эта сумма составила более 44% всех расходов за месяц. В сфере жилищно-коммунального хозяйства расходы городского бюджета были равны 14,4 % от общей суммы. Средства потратили на уличное освещение, озеленение, содержание кладбищ и другие мероприятия по благоустройству города. Также профинансированы мероприятия в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры».