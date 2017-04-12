Часов и телефона лишился великолучанин после встречи с грабителем

10:20, 12 апреля 2017, ПАИ

После встречи с грабителем 29-летний великолучанин лишился часов и телефона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки вскоре задержали молодого человека, подозреваемого в совершении грабежа.

По версии следствия, 9 апреля в Великих Луках возле дома по проспекту Гагарина неизвестный с применением насилия открыто похитил у 29-летнего горожанина мобильный телефон, наручные часы, после чего скрылся.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался 21-летний безработный, судимый житель Великолукского района. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.