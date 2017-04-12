126 ДТП произошли на дорогах Великих Лук в марте

10:43, 12 апреля 2017, ПАИ

В марте на дорогах города Великие Луки зарегистрировали 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. Об этом доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Роман Иванов на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Сотрудники ГИБДД задержали 32 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 3 - повторно.

Роман Иванов также рассказал, что великолучане продолжают становиться жертвами мошенников, за прошедший месяц зафиксированы 26 таких преступлений. Всего в ОМВД России по городу Великие Луки в марте возбуждены 136 уголовных дел, в том числе по факту 2 причинений тяжкого вреда здоровью, 13 грабежей, 2 умышленных поджогов, 36 краж, 3 умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью, 3 угроз убийством. Кроме того, сотрудники ОМВД выявили 14 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 18 – экономической направленности.

По сравнению с мартом прошлого года увеличилось количество сообщений о происшествиях, связанных с пожарами. По мнению начальника надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Сергея Тимофеева, это произошло из-за более раннего потепления и наступления пожароопасного периода. В целом, по его словам, ситуация с пожарами остается стабильной. Так, в прошлом месяце зарегистрированы 4 пожара. Причиной двух стал поджог, еще один пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, а последний - из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Также Сергей Тимофеев напомнил, что с наступлением весеннего пожароопасного периода недопустимо проводить бесконтрольные палы сухой травы, а также разведение костров и сжигание мусора на расстоянии ближе 50 метров от объектов.

Заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и МР администрации города Андрей Яковлев добавил, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, в соответствии с решением КЧС и ПБ был спланирован и проведен комплекс мероприятий по снижению последствий от этого природного явления. И, по его словам, негативное воздействие паводковых явлений на территории города было минимальным.