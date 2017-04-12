Безработных и самозанятых собираются лишить полисов ОМС

10:31, 12 апреля 2017, ПАИ

В докладе об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год сообщает о планах вместе с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) лишить безработных и самозанятых граждан бесплатных полисов ОМС. Об этом пишет газета «Известия». Согласно документу, этим категориям граждан будет полагаться только скорая медицинская помощь.

Мнения экспертов по этому вопросу разделились, отмечает издание. Чиновники уверены, что такая инициатива Минздрава сэкономит бюджетные средства. Эксперты в области медицины предполагают рост нагрузки на скорую помощь и, наоборот, удорожание услуги, поскольку человек, которому можно было помочь амбулаторно, в итоге будет проходить через скорую помощь и дорогостоящие процедуры в больницах.

В Минздраве «Известиям» подтвердил разработку соответствующих поправок в законодательство, но заверили, что это инициатива ФОМСа. «Сейчас готовится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы», — сказали в Минздраве.