Четыре ДТП произошли на псковских дорогах 11 апреля
11 апреля в Псковской области зарегистрировали четыре ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
За сутки сотрудники ГИБДД задержали пятерых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего были выявлены 343 нарушения Правил дорожного движения.
В органы внутренних дел Псковской области поступили 49 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 19 - по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 25 преступлений, среди которых один грабёж, его удалось раскрыть.