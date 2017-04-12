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Четыре ДТП произошли на псковских дорогах 11 апреля

11 апреля в Псковской области зарегистрировали четыре ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За сутки сотрудники ГИБДД задержали пятерых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего были выявлены 343 нарушения Правил дорожного движения. 

В органы внутренних дел Псковской области поступили 49 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 19 - по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 25 преступлений, среди которых один грабёж, его удалось раскрыть.

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