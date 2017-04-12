Похитителей лодки и кроватей поймали новосокольнические полицейские

11:57, 12 апреля 2017, ПАИ

В Новосокольническом районе полиция задержала группу лиц, подозреваемых в дачной краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Марьино в дачный дом, разбив оконное стекло, проникли четверо местных жителей. Они похитили из помещения DVD-плейер, резиновую лодку, рыбацкий костюм, две кровати и другое имущество. Обнаружив пропажу, владелец дома обратился за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые мероприятия и в кратчайшие сроки установили фигурантов. В совершении данной кражи подозреваются молодые люди 1991, 1992, 1993 и 1997 годов рождения. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.