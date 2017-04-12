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Общество

Аттестация судоводителей маломерных судов начнётся в Псковской области 26 апреля

С 26 апреля в Псковской области начнётся аттестация судоводителей маломерных судов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Центре ГИМС отметили, что к таким судам относятся моторные, гидроциклы и судна особой конструкции. Районы плавания – внутренние водные пути Российской Федерации.

Аттестация будет проводиться по следующим адресам: Псков, Завеличенская Набережная, дом 1а, телефон для справок: 8 (8112) 56-90-73; Великие Луки, остров Дятлинка, дом 3, телефон для справок: 8 (81153) 3-63-18.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в группу регистрационно-экзаменационной работы Центра ГИМС по телефону: 8(8112)79-49-77.

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