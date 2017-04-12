Легализовать торговлю биткоинами намерена Госдума РФ

11:17, 12 апреля 2017, ПАИ

Рабочая группа Государственной Думы РФ совместно с ключевыми финансовыми институтами России готовит законопроект о легализации криптовалют и создании правовых основ для биржевых торгов биткоином (Bitcoin), дэшем (Dash), эфириумом (Ethereum), монеро (Monero) и другими электронными средствами.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу рабочей группы по вопросам криптовалюты Элину Сидоренко, ранее государство хотело запретить электронные валюты, но теперь решено, напротив, развивать эту сферу.

«Мы должны поддержать тех, кто работает с криптовалютой, сделать этот вид деятельности несложным. При этом надо обеспечить безопасность на обменных площадках. Важно, чтобы не отмывались преступные доходы, не выводились активы за рубеж. Мы думаем, как создать условия, которые позволят в России активно развиваться биржам криптовалют», — пояснила Элина Сидоренко.

В настоящее время Банк России с заинтересованными ведомствами обсуждает статус криптовалют. Когда единое мнение будет достигнуто, планируется рассмотреть подходы к регулированию этих валют.