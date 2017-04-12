Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля

17:51, 12 апреля 2017, ПАИ

13 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до +4 градусов, днем - от +4 до +9.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.