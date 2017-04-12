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Общество

Ресторан на острове Залита в Псковском озере заработает 30 апреля

На острове Залита в Псковском озере готовится к открытию ресторан «Ёрш», оператором которого стала группа компаний «Ресторанный партнёр». Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 12 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель директора «Ресторанного партнёра» Сергей Безбородько рассказал, что ресторан уже находится в рабочем состоянии. Первое мероприятие в нём пройдет 30 апреля – там выступит ансамбль «Сказ».

Сергей Безбородько отметил, что большая часть блюд в ресторане будет готовиться из местной рыбы. «Это не будет европейская кухня. Это будет хорошая домашняя еда с местными рецептами. Будет местный хлеб со своей пекарни, местные овощи», - пояснил он.

Шеф-поваром «Ерша» будет местная жительница, которая прошла подготовку в «Ресторанном партнёре».

Ресторан будет работать не только для частных посетителей, он также предназначен для приема гостей строящейся рядом гостиницы и туристических групп до 70 человек. «Первые месяцы мы рассчитываем работать по заказу - для организованных туристических групп», - сказал Сергей Безбородько.

Он добавил, что у ресторана будет открытая площадка, которая расположится прямо на берегу озера.

Заместитель директора «Ресторанного партнёра» пообещал, что цены в ресторане будут адекватны для Пскова: обед обойдется в 300-350 рублей.

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