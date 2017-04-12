0
11:59
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:53
РЕВИЗИЯ: Модернизация регионального вещания на ГТРК «Псков»
08:28
День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля
21:07
Строительство детсада и поликлиники планируется на дальнем Завеличье
19:45
Восемь школ Псковской области участвуют в национальном исследовании качества образования
17:39
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
17:34
Валентин Орлов: «Нужно, чтобы было просто, но при этом гениально!»
Еще новости
Общество

Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Сегодня, 12 апреля, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал представитель Ассоциации автоперевозчиков Псковской области Иван Николаев. Он - один из участников акции водителей-дальнобойщиков, протестующих против «Платона». Напомним, «Платон» - это система сбора платы с водителей грузовых автомобилей массой больше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам, действует она почти полтора года. Цель — компенсировать вред, наносимый большегрузами дорожному покрытию.

Иван Николаев

Собранные деньги поступают в Дорожный фонд и расходуются на ремонт дорог и мостов. При этом введение «Платона» вызвало недовольство водителей грузовиков, по их словам, новый сбор, по сути, дублирует транспортный налог, существенно удорожает поездку, а повышение транспортных расходов неизменно влечет за собой подорожание перевозимых товаров. Накануне грядущего повышения тарифа во многих российских регионах прошли акции протеста дальнобойщиков, выступающих за отмену платы.

Как работает «Платон» в Псковской области, какое место «плата за тоннаж» занимает в экономике местных грузоперевозок, как протестуют, сколько платят дальнобойщики региона и готово ли псковское сообщество автоперевозчиков на компромиссы? Об этом пойдет речь в прямом эфире проекта ПАИ-live. Свои вопросы Ивану Николаеву можно оставлять в чате на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
«Платонический» ПАИ-live назначен на 12 апреля Эффект взрыва: ПАИ-live c главным сапером Псковской области Вскопать землю на 50-60 см перед разведением костра рекомендует псковичам специалист по разминированию 455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году Начался ПАИ-live со специалистом по разминированию Сергеем Душиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) «Взрывной» ПАИ-live состоится 5 апреля Пуще неволи: ПАИ-live с «охотоведом» Андреем Горкуновым (ВИДЕО) Основную часть лицензий на добычу лося в Псковской области отдают участникам мониторинга объектов животного мира 1 октября 2018 года в Псковской области планируют снять запрет на отстрел косуль За последние три года в Псковской области сократился размер ущерба от лесных пожаров
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12 апреля 2017
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля
12 апреля 2017
День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля
Строительство детсада и поликлиники планируется на дальнем Завеличье
11 апреля 2017
Строительство детсада и поликлиники планируется на дальнем Завеличье 14
Восемь школ Псковской области участвуют в национальном исследовании качества образования
11 апреля 2017
Восемь школ Псковской области участвуют в национальном исследовании качества образования
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
11 апреля 2017
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков» 7
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 апреля 2017
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости
11 апреля 2017
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости 5
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон
11 апреля 2017
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон 10

Идет загрузка...