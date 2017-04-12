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Общество

Открытие гостиницы на Талабских островах намечено на 1 июля

Открытие гостиницы на острове Залита в Псковском озере намечено на 1 июля, сейчас там завершается внутренняя отделка. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 12 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Лесникова, гостиница рассчитана на 32 человека. В ней 9 номеров: два двухместных, остальные – четырёхместные. В каждом номере есть душ, туалет, телевизор, беспроводной Интернет. Перед зданием гостиницы разместится площадка со столиками и шезлонгами.

Валерий Лесников призвал туристов, собирающихся на острова, уточнить наличие свободных мест в гостинице, а также заранее заказать блюда в ресторане.

«Сегодня на островах зарегистрированы 157 человек, из них более половины - пенсионеры. Практически все трудоспособные жители-мужчины заняты рыбной ловлей. Остальные могли бы применить себя в сфере туризма», - уверен депутат.

Он также поделился планами открытия информационного центра «Талабы», где туристы могли получить полную информацию при планировании поездки. Директор инфоцентра Александра Лесникова рассказала, что он будет электронной площадкой со всей информацией о поездке на острова, однако, сайт пока находится в разработке.

Кроме того, в планах инвесторов - построить на Залита баню и спа-центр. «Но это проект не этого года», - заключил Валерий Лесников. 

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