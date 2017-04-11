Световое шоу под русские марши увидят псковичи 21 апреля

12:09, 12 апреля 2017, ПАИ

21 апреля в Пскове в рамках 43-го Фестиваля русской музыки состоится музыкальное действо с использованием проекций и видеомэппинга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видеомэппинг - направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрии и местоположения в пространстве. Впервые выступление псковских музыкантов на Фестивале русской музыки будет дополняться такими эффектами.

Мэппинг будут проецировать на стены кинотеатра «Октябрь». Одновременно со световым шоу музыканты симфонического оркестра Псковской филармонии на духовых инструментах исполнят русские марши. Произведения будут звучать в логической последовательности развития русского марша на протяжении веков. Параллельно с музыкантами световое шоу будет визуализировать определенные периоды истории русской музыки.