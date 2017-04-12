Вместо покупки куртки островичка лишилась денег
В Острове неизвестный злоумышленник путем обмана завладел деньгами местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, через один из сайтов в Интернете незнакомец под предлогом продажи куртки завладел 2 тыс. 500 рублей, принадлежащими гражданке. Потерпевшая заявила об этом в полицию.
В настоящее время сотрудники ОМВД России по Островскому району выясняют все обстоятельства произошедшего.