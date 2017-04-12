0
12:56
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
10:52
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
21:59
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
09:48
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
17:35
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО)
11:08
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
09:17
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

Вместо покупки куртки островичка лишилась денег

В Острове неизвестный злоумышленник путем обмана завладел деньгами местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, через один из сайтов в Интернете незнакомец под предлогом продажи куртки завладел 2 тыс. 500 рублей, принадлежащими гражданке. Потерпевшая заявила об этом в полицию.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по Островскому району выясняют все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
12 апреля 2017
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем 1
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
12 апреля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове 1
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
11 апреля 2017
Крымское вино арестовано на выставке в Италии 4
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
11 апреля 2017
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО)
10 апреля 2017
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО)
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
10 апреля 2017
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО)
10 апреля 2017
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО) 1
Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи
10 апреля 2017
Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи 5

Идет загрузка...