При наличии спроса перевозчик готов закупить дополнительные катера для доставки туристов на Талабы

12:36, 12 апреля 2017, ПАИ

Доставку туристов на Талабские острова в Псковском озере на сегодняшний день осуществляет компания «Акватакси», у которой имеется один катер на 12 мест. Однако, директор предприятия Семён Родионов заявил о готовности купить и второй, и третий катер, если будет спрос. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре газеты «Псковская правда» 12 апреля.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников добавил, что между материком и островами также курсирует катер, принадлежащий Псковскому району, а в бюджете Псковской области заложены средства на покупку ещё одного катера. «Чтобы туристу, паломнику было интересно и комфортно, ему нужно предоставить туристический продукт: логистика, питание, ночёвка, экскурсия», - отметил Валерий Лесников.

Семён Родионов рассказал, что сегодня 95% потока - иногородние туристы, например, ему приходилось возить на остров Белов китайцев и кубинцев. В основном, добавил он, туристы едут на острова на один день.

Навигация, рассказал перевозчик, обычно начинается 1 мая, в этом году она откроется 28-29 апреля. «Заказы на майские праздники уже есть», - подчеркнул он.

Валерий Лесников сообщил, что сейчас ведутся переговоры по строительству в Толбе причала, но когда это будет, пока непонятно. Он напомнил, что именно из Толбы на Талабы отправляются катера, добраться же до туда можно на маршрутном такси из Пскова.

«Мы бы хотели, чтобы основной поток туристов был из числа псковичей», - сказал депутат. Он также озвучил, что в зависимости от комфорта и питания семья из трех человек за два дня может потратить на островах от 3 до 5 тыс. рублей.

Завершится туристический сезон на Талабских островах в середине-конце октября, заключил Валерий Лесников.