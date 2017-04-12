Устройство земляного полотна в направлении трассы А-212 ведётся в рамках строительства Северного обхода Пскова

13:31, 12 апреля 2017, ПАИ

На участке строительства Северного обхода Пскова в районе деревни Заровенье продолжаются работы по устройству земляного полотна в направлении трассы А-212. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту















На месте строительства транспортной развязки Северного обхода с автомобильной дорогой Псков - Гдов выполняется устройство земляного полотна, временной объездной дороги и монтаж гофрированных водопропускных труб.

На площадке по строительству моста через реку Великую на опоре № 1 ведётся армирование с последующим бетонированием стоек контрфорсного типа. На опоре № 2 продолжается забивка свай. Также выполняются работы возведению временной эстакады, закончен монтаж третьего пролета.