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Общество

Устройство земляного полотна в направлении трассы А-212 ведётся в рамках строительства Северного обхода Пскова

На участке строительства Северного обхода Пскова в районе деревни Заровенье продолжаются работы по устройству земляного полотна в направлении трассы А-212. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Строительство Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту

На месте строительства транспортной развязки Северного обхода с автомобильной дорогой Псков - Гдов выполняется устройство земляного полотна, временной объездной дороги и монтаж гофрированных водопропускных труб.

На площадке по строительству моста через реку Великую на опоре № 1 ведётся армирование с последующим бетонированием стоек контрфорсного типа. На опоре № 2 продолжается забивка свай. Также выполняются работы возведению временной эстакады, закончен монтаж третьего пролета.

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