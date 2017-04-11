Владимир Путин пообещал не допустить «цветных революций» в России

13:04, 12 апреля 2017, ПАИ

Президент Владимир Путин пообещал не допустить в России «цветных революций». Об этом он заявил в эфире телеканала «Мир 24».

Глава государства также подчеркнул, что российские специалисты знакомы с разными методами организации подобных акций.

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», - цитирует президента ТАСС.