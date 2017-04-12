Главный инспектор МВД России проведет прием граждан в Пскове
15 апреля главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак проведет прием граждан в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Приём пройдёт с 10:00 до 13:00 в УМВД России по Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48 в рамках планового инспектирования деятельности областного УМВД. Граждане могут обратиться с вопросами, касающимися компетенции псковской полиции.
Телефон для справок и предварительной записи: 8 (8112) 59-23-14.