Более 60 волонтеров примут участие в предпасхальной акции Детского фонда

13:56, 12 апреля 2017, ПАИ

Более 60 волонтеров примут участие в ежегодной предпасхальной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце», которая пройдет 14 и 15 апреля в гипермаркете «Империал» в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе благотворительной организации, желание помочь изъявили студенты разных факультетов Псковского государственного университета и волонтерский отряд «ИНДИГО» Псковского политехнического колледжа.

Напомним, в десятый раз в канун Пасхи псковичи смогут помочь воспитанникам Бобровского детского дома для детей-инвалидов. На сегодняшний день в этом учреждении проживают около 100 детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет. Все они страдают различными заболеваниями и отклонениями в развитии. Детский фонд при помощи волонтеров и жителей города каждый год проводит акцию с целью сбора средств на приобретение нужных вещей для воспитанников детского дома: в прошлом году благодаря откликам псковичей у ребят появились новый специализированный манеж и большая беседка. «В этот раз сбор нацелен на приобретение прогулочных колясок – многие дети не могут передвигаться самостоятельно, и очень хочется, чтобы у них была возможность выбираться на свежий воздух и гулять с другими ребятами», - рассказали в Детском фонде.

На протяжении двух дней волонтеры Детского фонда будут рассказывать псковичам о сути акции, объясняя посетителям гипермаркета, как можно поучаствовать в судьбе особенных детей. Каждый, кто сделает пожертвование, получит в подарок пасхальную открытку, изготовленную воспитанниками детских домов и школ-интернатов области. Также на площадке перед торговым центром состоится выступление собак пород сибирский хаски, спрингер-спаниель и американская акита, с которыми все желающие смогут поиграть и сфотографироваться. Кроме того, во время акции в «Империал» можно будет приносить вещевую помощь для нуждающихся детей из сел и деревень Псковской области.

Все желающие помочь ребятам из Бобровского детского дома для детей-инвалидов могут также сделать пожертвование в офисе Детского фонда или перечислить средства с пометкой «Благотворительное пожертвование на акцию «Доброе сердце». НДС – нет».

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