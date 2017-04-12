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Общество

50% легальных псковских дальнобойщиков поддерживают протест против «Платона»

50% псковских дальнобойщиков-членов Ассоциации автоперевозчиков Псковской области поддерживают протест против системы «Платон», сообщил в  прямом эфире проекта ПАИ-live представитель ассоциации Иван Николаев.

«Мы с 27 марта остановили свои грузовики, - заявил Иван Николаев. - С таким подходом смысла работать нет. Вот такая у нас получается акция протеста. Я вижу, что творят с нашими коллегами, а мы стоим, к нам никаких санкций применить нельзя. Таким образом мы поддерживаем протест. Логистическим компаниям уже не найти нужное количество машин».

По словам Ивана Николаева, под действие «Платона» в Псковской области подпадают более тысячи машин. «Те, кто все-таки ездят в рейсы, - работают против самих себя, - уверен он. – Не ровен час, что этим людям все равно придется прекратить работу, потому что «благодаря» «Платону» смысла работать им все равно не будет. Солярка дорогая, тарифы за грузоперевозку не велики. Сейчас грузовик можно купить дешевле, чем 5 лет назад. Это говорит о том, что многие хотят выйти из бизнеса».

Напомним, «Платон» - это система сбора платы с водителей грузовых автомобилей массой больше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам, действует она почти полтора года. Цель — компенсировать вред, наносимый большегрузами дорожному покрытию.

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