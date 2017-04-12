Международный диалог «Культура приграничья» состоится в Пскове

14:08, 12 апреля 2017, ПАИ

18 апреля в 11:00 в Псковской областной научной библиотеке в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад» состоится международный диалог «Культура приграничья», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

«Встреча призвана осветить состояние литературного процесса в Латвийской Республике, новые издания латышских и русских авторов, переведенные на два языка – русский и латышский, а также представить цикл рисунков на тему народного эпоса сето эстонского художника Ренальдо Вебера, которые будут переданы в дар областной библиотеке на церемонии открытия форума», - уточнили организаторы мероприятия.

В международном диалоге примут участие советник – руководитель Латвийской Республики в Пскове Эвия Думпе, генеральный директор издательства Avots Янис Лея, руководитель проектов издательства Avots Дзинтра Лея (Латвийская Республика), филолог, журналист Наталья Веебер (Эстонская Республика).

В международном диалоге Янис и Дзинтра Лея представят свои наиболее интересные проекты последних лет, расскажут о деятельности издателей книг в Латвии (в том числе, членов «Ассоциации издателей книг Латвии»); о сотрудничестве с книгоиздателями и книготорговцами Российской Федерации, презентуют новейшие издания переведенных на русский язык книг и двуязычные издания («Иосиф Бродский»; «Николай Гумилев. Стихи»); осветят проекты издательств «Петергайлис» и «Непутнс», издающих книги на русском языке или двух языках.

Встреча пройдёт в международном центре Псковской областной научной библиотеки. Дополнительную информацию можно получить по телефону 72-28-63.