0
17:51
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
16:41
Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)
16:34
Логотип и сайт появились у псковского гастрономического форума «Вкус без границ»
16:28
Тайны закулисья конкурса «Миссис Псков – 2017» увидят 12 апреля зрители «РЕН-ТВ Псков»
15:38
На перекрестке улиц Калинина и Кузнецкой в Пскове появится светофор с кнопкой для пешеходов
14:36
На бесплатные экскурсии отправятся победители конкурса «Я пеку псковский пирог»
14:27
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
Еще новости
Общество

Международный диалог «Культура приграничья» состоится в Пскове

18 апреля в 11:00 в Псковской областной научной библиотеке в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад» состоится международный диалог «Культура приграничья», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения. 

«Встреча призвана осветить состояние литературного процесса в Латвийской Республике, новые издания латышских и русских авторов, переведенные на два языка – русский и латышский, а также представить цикл рисунков на тему народного эпоса сето эстонского художника Ренальдо Вебера, которые будут переданы в дар областной библиотеке на церемонии открытия форума», - уточнили организаторы мероприятия.

В международном диалоге примут участие советник – руководитель Латвийской Республики в Пскове Эвия Думпе, генеральный директор издательства Avots Янис Лея, руководитель проектов издательства Avots Дзинтра Лея (Латвийская Республика), филолог, журналист Наталья Веебер (Эстонская Республика).

В международном диалоге Янис и Дзинтра Лея представят свои наиболее интересные проекты последних лет, расскажут о деятельности издателей книг в Латвии (в том числе, членов «Ассоциации издателей книг Латвии»); о сотрудничестве с книгоиздателями и книготорговцами Российской Федерации, презентуют новейшие издания переведенных на русский язык книг и двуязычные издания («Иосиф Бродский»; «Николай Гумилев. Стихи»); осветят проекты издательств «Петергайлис» и «Непутнс», издающих книги на русском языке или двух языках.

Встреча пройдёт в международном центре Псковской областной научной библиотеки. Дополнительную информацию можно получить по телефону 72-28-63.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
12 апреля 2017
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)
12 апреля 2017
Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)
Логотип и сайт появились у псковского гастрономического форума «Вкус без границ»
12 апреля 2017
Логотип и сайт появились у псковского гастрономического форума «Вкус без границ»
Тайны закулисья конкурса «Миссис Псков – 2017» увидят 12 апреля зрители «РЕН-ТВ Псков»
12 апреля 2017
Тайны закулисья конкурса «Миссис Псков – 2017» увидят 12 апреля зрители «РЕН-ТВ Псков»
На перекрестке улиц Калинина и Кузнецкой в Пскове появится светофор с кнопкой для пешеходов
12 апреля 2017
На перекрестке улиц Калинина и Кузнецкой в Пскове появится светофор с кнопкой для пешеходов
На бесплатные экскурсии отправятся победители конкурса «Я пеку псковский пирог»
12 апреля 2017
На бесплатные экскурсии отправятся победители конкурса «Я пеку псковский пирог» 1
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
12 апреля 2017
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12 апреля 2017
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...