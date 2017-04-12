Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем

12:56, 12 апреля 2017, ПАИ

10 апреля в пункте пропуска в «Пыталово» в вагонах с углём сотрудники Погрануправления ФСБ России по Псковской области обнаружили партию контрабандных сигарет. Таким образом контрабанду попытались вывезти на территорию Латвии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, найти сигареты удалось благодаря внимательному местному жителю.

Обладая информацией о наличии возможной контрабандной продукции в прибывшем составе, сотрудники Управления совместно с представителями Псковской таможни при его осмотре в двух вагонах с углем обнаружили нарушение поверхностного слоя груза. При удалении части груза под ним обнаружились обернутые в полиэтиленовую пленку 40 коробок, в которых находились 20 тысяч пачек сигарет. Предварительная сумма оценки выявленной табачной продукции составила около 1 миллиона рублей.

Изъятые табачные изделия переданы сотрудникам таможенной службы для проведения экспертизы и дальнейшего разбирательства.