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Общество

Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)

12 апреля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live  стал представитель Ассоциации автоперевозчиков Псковской области Иван Николаев. Он - один из участников акции водителей-дальнобойщиков, выступаю против «Платона» - системы взымания платы в водителей большегрузных автомобилей за проезд по федеральным дорогам.  В эфире ПАИ-live он рассказал о «стояночном» протесте псковских дальнобойщиков, о борьбе со штрейкбрекерами, об экономике местных перевозок.

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