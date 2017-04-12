Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)
12 апреля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал представитель Ассоциации автоперевозчиков Псковской области Иван Николаев. Он - один из участников акции водителей-дальнобойщиков, выступаю против «Платона» - системы взымания платы в водителей большегрузных автомобилей за проезд по федеральным дорогам. В эфире ПАИ-live он рассказал о «стояночном» протесте псковских дальнобойщиков, о борьбе со штрейкбрекерами, об экономике местных перевозок.