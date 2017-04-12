На бесплатные экскурсии отправятся победители конкурса «Я пеку псковский пирог»

14:36, 12 апреля 2017, ПАИ

22 апреля псковичи смогут участвовать в интернет-акции «Я пеку псковский пирог», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Желающие присоединиться к празднику должны печь пироги или пирожки, угощать ими свою семью, друзей, соседей или просто прохожих, сфотографироваться с пирогами и выложить фото в Facebook, «ВКонтакт» или Instagram с хэштегом #ПсковскийПирог. Авторы трёх фото, набравших наибольшее количество лайков (вне зависимости от того, в какой из соцсетей была размещена фотография), получат призы от организаторов.

Стать участниками конкурса имеют право все физические лица вне зависимости от места работы и проживания.

В конкурсе участвуют фотографии, выложенные в соцсети с 22 по 28 апреля включительно. Итоги будут подведены 28 апреля в 12:00.

Информация о победителях конкурса, а также время и место вручения призов, будет опубликована на сайте Псковского агентства информации и в группе Праздника псковского пирога «ВКонтакте».

Призы для победителей предоставляет бюро путешествий «Континент».

1 место – сертификат на двоих на день отдыха в двухместном номере загородного отеля «Плесков»;

2 место – сертификат на двоих на автобусный тур в Пушкинские Горы;

3 место – сертификат на двоих на поездку в Печоры и Изборск.