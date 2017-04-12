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Общество

За миллионные долги псковича приставы арестовали его BMW

За долги по алиментам и кредитным обязательствам судебные приставы наложили арест на BMW X6, принадлежащий жителю Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

«На тот момент, когда взыскательница предъявила к нам в отдел исполнительный лист о взыскании алиментов, задолженность гражданина, рассчитанная в соответствии с нотариальным соглашением с его бывшей женой, уже составляла более 850 тысяч рублей», - рассказала и. о. начальника отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району Татьяна Тимашева. Исполнительное производство было возбуждено в тот же день, 30 марта 2016 года. Также приставы вынесли ограничения на регистрационные действия, на выезд за пределы Российской Федерации, на пользование водительскими правами. Кроме того, был наложен арест на принадлежащий должнику земельный участок. Так как мужчина скрывался от судебных приставов, не являлся на вызовы и не отвечал на телефонные звонки, он был объявлен в розыск. В октябре 2016 года пскович всё-таки пришел на прием к приставу, написал расписку о том, что обязуется выплачивать задолженность, оплатил 25 тысяч рублей и снова пропал. «Но наша работа по взысканию с него задолженности продолжилась. Было установлено, что должнику принадлежит престижный внедорожник «BMW X6». Для определения местонахождения автомобиля также был объявлен розыск», - добавила Татьяна Тимашева.

В ходе розыскных мероприятий и. о. начальника отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей Василий Нестерук получил из достоверных источников информацию о том, где в данный момент находится автомобиль. 11 апреля в присутствии понятых на элитный внедорожник наложили арест, на эвакуаторе автомобиль был доставлен на специализированную стоянку.

В управлении отметили, что пскович является должником ещё по нескольким исполнительным производствам, в частности, одной из кредитных организаций он задолжал более 700 тысяч рублей. Общая сумма задолженности составляет более 4 миллионов рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос о передаче арестованного имущества на торги. Вырученные денежные средства уйдут на погашение задолженности перед взыскателями.

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